Мнение: Что читать у Байрона
10.03.2021, 4:38,
Разное
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Вроде бы подошла к концу моя байроническая эпопея, начатая в августе. (Не до конца читан только "Дон Жуан", но я теперь его читаю только на даче, с большим удовольствием и пледом, это часть ритуала на многие месяцы, ибо там 17 глав).
Э. Делакруа. Смерть Сарданапала (какое количество картин вдохновлено Байроном, мы тоже плохо разумеем)
В связи с этим я делюсь с вами моим рейтингом произведений Байрона. От некоторых я получила колоссальное удовольствие, другие пролистала быстрочтением, третьи угрюмо просмотрела, отдавая дань их месту в истории и в воздействии на нашу культуру (подчеркиваю, что на "нашу"; до того, как я ухнула в этот марафон, я не подозревала, насколько Байрон важен, и считала фоновые упоминания об этом литературоведов просто респектом).
Пожалуй, даже надо составить пару рейтингов.
Вот СПИСОК №1 (мой личный, вкусовщина, рекомендую прочитать для наслаждения, чтобы полюбить автора):
- 1. "Беппо" – коротенькая комическая поэма про прекрасную итальянку и ее любовника
- 2. Цикл стихотворений "Еврейские мелодии"
- 3. Стихотворение "Прощание с Ньюстедским аббатством". Написал в 15 лет, напророчил себе всю жизнь. (все варианты перевода)
- 4. "Проклятье Минервы" (в пер. М. Зенкевича, обещаю отсканить и выложить). Байрон смотрит на разворованный Элджином Парфенон и становится голосом богини, проклинающей шотландца
- 5. "Дон Жуан" (пер. Т. Гнедич) — он очень длинный, но реально прикольный. Поэт-рассказчик тут (не герой) — это болтун и циник, у которого научился автор "ЕО".
- 6. "Видение суда" (пер. Шенгели) — это как Good Omens Пратчетта и Геймана. Только стихами. Ересь и издевательство над сакральным потрясающего уровня сатиры.
- 7. "Манфред" — очень красивая готичная поэма с духами и колдовством. Язык прекрасен, страсть сильна
- 8. "Гяур" – очень бодро и красиво написанная романтическая восточная поэма, предок очень многого
- 9. "Сон" и "Тьма" – два длинных и очень модернистских глючных стихотворения (не понятны без биографических данных)
- 10. бонусом – все переводы Байрона Лермонтовым.
СПИСОК №2
(за что его все хвалят в истории, на меня произвело гораздо меньшее впечатление, но для эрудиции надо)
- "Паломничество Чайльд-Гарольда". Первые две песни показались жутко скучными и постоянно требующими заглядывания в примечания, чтобы понять, к каким политическим аспектам 1800-х годов он там постоянно аппелирует. Две другие песни, написанные после перерыва в несколько лет, демонстрируют очень классный рывок в мастерстве, вот приятно наблюдать.
- "Шильонский узник". Потому что перевод Жуковского.
- "Корсар" и "Абидосская невеста" — тоже из цикла "восточных поэм" Байрона, но мне понравились меньше, чем "Гяур", хотя бойкие и красивые
- "Лара" – поэма про возвращение. Интересно сравнивать с "Монте-Кристо"
- "Марино Фальеро", "Двое Фоскари", "Паризина" — вещи на итальянском материале, мне тоже совсем не зашли.
- "Сарданапал". Драма про восточного владыку, меня совсем не увлекло, похоже на все прочее подобное
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У него еще много других произведений (см. Библиография Байрона в рувики), но перечисленные идут первым эшелоном.
С переводами отдельный швах совсем. Современные издательства, конечно, пытаются печатать бесплатное дореволюционное, что вообще несъедобно. Глобально ищите Левика и Шенгели. В сети выложено мало чего, я покупала бумажные книги. Если хватает языка, читайте в английском оригинале, пробирает иногда прямо до костей.
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Если у вас есть свои любимые (или чем-то особенно интересные) произведения Байрона, которые я не упомянула, пишите в комментах.
Источник: Шакко
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