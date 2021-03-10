 

Мнение: Что читать у Байрона

10.03.2021, 4:38, Разное
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Вроде бы подошла к концу моя байроническая эпопея, начатая в августе. (Не до конца читан только "Дон Жуан", но я теперь его читаю только на даче, с большим удовольствием и пледом, это часть ритуала на многие месяцы, ибо там 17 глав).


Э. Делакруа. Смерть Сарданапала (какое количество картин вдохновлено Байроном, мы тоже плохо разумеем)

В связи с этим я делюсь с вами моим рейтингом произведений Байрона. От некоторых я получила колоссальное удовольствие, другие пролистала быстрочтением, третьи угрюмо просмотрела, отдавая дань их месту в истории и в воздействии на нашу культуру (подчеркиваю, что на "нашу"; до того, как я ухнула в этот марафон, я не подозревала, насколько Байрон важен, и считала фоновые упоминания об этом литературоведов просто респектом).

Пожалуй, даже надо составить пару рейтингов.

Вот СПИСОК №1 (мой личный, вкусовщина, рекомендую прочитать для наслаждения, чтобы полюбить автора):

  • 1. "Беппо" – коротенькая комическая поэма про прекрасную итальянку и ее любовника

  • 2. Цикл стихотворений "Еврейские мелодии"

  • 3. Стихотворение "Прощание с Ньюстедским аббатством". Написал в 15 лет, напророчил себе всю жизнь. (все варианты перевода)

  • 4. "Проклятье Минервы" (в пер. М. Зенкевича, обещаю отсканить и выложить). Байрон смотрит на разворованный Элджином Парфенон и становится голосом богини, проклинающей шотландца

  • 5. "Дон Жуан" (пер. Т. Гнедич) — он очень длинный, но реально прикольный. Поэт-рассказчик тут (не герой) — это болтун и циник, у которого научился автор "ЕО".

  • 6. "Видение суда" (пер. Шенгели) — это как Good Omens Пратчетта и Геймана. Только стихами. Ересь и издевательство над сакральным потрясающего уровня сатиры.

  • 7. "Манфред" — очень красивая готичная поэма с духами и колдовством. Язык прекрасен, страсть сильна

  • 8. "Гяур" – очень бодро и красиво написанная романтическая восточная поэма, предок очень многого

  • 9. "Сон" и "Тьма" – два длинных и очень модернистских глючных стихотворения (не понятны без биографических данных)

  • 10. бонусом – все переводы Байрона Лермонтовым.

СПИСОК №2

(за что его все хвалят в истории, на меня произвело гораздо меньшее впечатление, но для эрудиции надо)

  • "Паломничество Чайльд-Гарольда". Первые две песни показались жутко скучными и постоянно требующими заглядывания в примечания, чтобы понять, к каким политическим аспектам 1800-х годов он там постоянно аппелирует. Две другие песни, написанные после перерыва в несколько лет, демонстрируют очень классный рывок в мастерстве, вот приятно наблюдать.

  • "Шильонский узник". Потому что перевод Жуковского.

  • "Корсар" и "Абидосская невеста" — тоже из цикла "восточных поэм" Байрона, но мне понравились меньше, чем "Гяур", хотя бойкие и красивые

  • "Лара" – поэма про возвращение. Интересно сравнивать с "Монте-Кристо"

  • "Марино Фальеро", "Двое Фоскари", "Паризина" — вещи на итальянском материале, мне тоже совсем не зашли.

  • "Сарданапал". Драма про восточного владыку, меня совсем не увлекло, похоже на все прочее подобное

***
У него еще много других произведений (см. Библиография Байрона в рувики), но перечисленные идут первым эшелоном.
С переводами отдельный швах совсем. Современные издательства, конечно, пытаются печатать бесплатное дореволюционное, что вообще несъедобно. Глобально ищите Левика и Шенгели. В сети выложено мало чего, я покупала бумажные книги. Если хватает языка, читайте в английском оригинале, пробирает иногда прямо до костей.

***

Если у вас есть свои любимые (или чем-то особенно интересные) произведения Байрона, которые я не упомянула, пишите в комментах.

Источник: Шакко



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