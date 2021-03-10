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10.03.2021, 4:34, Разное

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Еще одно письмо про обидушку на 8 марта.

Очень много писем Ученицы про это написали. “Мы такие бестолковые и такие упрямые, ничего не понимаем и понимать не хотим, но письма писать будем, а вы нам объясняйте”. Вот это – любимое у Учениц. Очень хочется им, чтобы над ними корпели.

Ученицы, идите в лес.

Но пока 9-е число не закончилось, давайте еще раз посмотрим на ситуацию Великой Женской Обиды.

Сами разбирайте. И опишите, из чего эта обида состоит, на чем она держится и какова ее цель.

mediku

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Пишу в evolutiolab.

У меня сложилась ситуация, похожая на одну из тех, о которых говорили в посте про 8 марта и цветы. Я пытаюсь разобраться в этом и не могу. Пожалуйста, помогите мне понять себя.

Мне 32 года, я фрилансер, зарабатываю также, как в офисе раньше. Замужем 12 лет, 2 сына. Быт и дети на мне, муж работает офлайн, зарабатывает больше меня. Я его очень люблю.

И он не поздравил меня с 8 марта. Не забыл, просто.. забил, что ли. Хотя к 8 марта он относится нормально, как мне кажется. На работе всем сотрудницам, например, заранее готовил подарки. И не просто так, а со всем вниманием: выбирал, паковал, следил за доставкой. Подарил цветы своей и моей маме. Поздравил тетю и племянниц.

И только мне – ничего.

Я не буду с ним ссориться из-за этого. Я прекрасно понимаю, что без него пропаду – у меня 2 сына, мне их одной не вырастить. Да даже если бы и могла, я этого не хочу, потому что мне с мужем очень хорошо, я его правда сильно люблю. Но мне все равно очень, очень обидно.

Я не веду инстаграм, не делюсь таким личным с подругами. Мне неважно, что муж подарит: букет роз или гвоздику. Но мне бы очень хотелось, чтобы он и обо мне подумал заранее, что-то приготовил, пусть самое пустяковое, пусть шоколадку.

Мне очень хочется, чтобы про меня он вспоминал тоже. Не только про мам, не только про сотрудниц, не только про родных, а и про меня.

В общем, я чувствую, что я готова сделать кислую мину и начать щипцевать, мол, ты про меня забыл – почему? Но еще я знаю, что я так не сделаю, потому что это будет противно. А главное, это ничего не изменит. Он просто не поздравил – это уже случилось. Это факт.

Как мне усмирить ту обиду, которая есть у меня внутри?

Я не понимаю. Сказать, что моя значимость низкая – я в это не верю, я этого не чувствую в жизни. Скорее, он просто даже не подумал, что я тоже хочу цветок или конфетку. И вот это меня пугает, что он не подумал – ведь я думаю о нем постоянно и стараюсь его удивить, порадовать. Например, на 23 я купила путевки на выходные туда, где он мечтал побывать.

Уважаемая Эволюция, пожалуйста, помогите мне разобраться в этом, если это актуальная тема. Большое спасибо вам за ваш труд.

Вы знаете, написала это все и чувствую себя такой стремной обиженкой. Сижу чуть ли не с протянутой рукой – даааай мне тоже цветоооочек. Но с другой стороны, если я скажу, что я сильная, умная, и мне не нужны знаки внимания хотя бы на 8 марта, я же совру. Я хочу и жду, и разочаровываюсь. И мне обидно, да, очень обидно, хоть я и этого не показываю. Как мне правильно поступить?