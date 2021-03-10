Обманщики и сами легко обманываются

10.03.2021, 4:20, Новости дня

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Канадские ученые провели исследование, в результате которого удалось установить, что отпетые обманщики сами чаще всего становятся жертвами обмана.

На самом деле, некоторые люди пытаются ввести в заблуждение тех, с кем общаются, по самым мелким причинам. Например, чтобы создать о себе лучшее впечатление, скрыть какой-то свой незначительный проступок или недостаток. Но так как они часто сами распространяют ложь, то оказываются неспособными распознать неправду в словах собеседника.

Психологи называют два основных типа примитивного обмана. Первый – убедительный, когда вам изо всех сил пытаются доказать то, что вас, в действительности, не очень-то интересует. Второй – уклончивый, когда на прямые вопросы люди не хотят давать четкие ответы.