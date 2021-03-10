 

Ученые рассказали о последствиях лесных пожаров

10.03.2021, 4:20, Новости дня
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Последние исследования, проведенные на месте бывших лесных пожарищ, позволили ученым сделать неожиданный вывод. Оказывается, что деревья, которые вырастают после данного стихийного бедствия, поглощают меньше углекислого газа из атмосферы.

Особенно это заметно на тех участках, где лет выгорал несколько раз за относительно короткий период. Лес не успевает восстановиться в полном объеме, растительность становится менее разнообразной, да и сами деревья оказываются расположенными дальше друг от друга.

Негативные изменения экосистемы после периодических лесных пожаров носят долгосрочный характер, утверждают ученые. Всего в процессе исследования было изучено 374 лесных участка, расположенных в разных климатических зонах.



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