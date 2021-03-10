 

В ОП поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

10.03.2021, 4:18, Новости дня
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Члены Общественной палаты РФ поддержали поправки группы депутатов, среди которых вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, об ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также уголовное наказание за унижение их чести и достоинства, сообщила пресс-служба Яровой.

«Общественная палата РФ поддержала поправки в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, устанавливается уголовная ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества», – отмечается в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.

По словам Яровой, такое мнение выразили участники круглого стола «Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов ВОВ» в Общественной палате.

«Сегодня атаки и агрессия, которые направлены против нашей страны как страны победителя во Второй мировой войне, связаны с будущим, с желанием пересмотра той живой роли, которую сегодня играет наша страна в определении принципов мировой безопасности», – отметила она.

Напомним, депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства.

За публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предлагается лишать свободы сроком на три года, а при наличии отягчающих обстоятельств – до пяти лет.



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