Мнение: Тот парень, который стоит во главе того ведомства…

10.03.2021, 4:16, Разное

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Байден не смог вспомнить как зовут министра обороны США.

Президент США Джо Байден забыл имя министра обороны страны Ллойда Остина, стоявшего рядом с политиком. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные The Sun.

Байден посвятил свою речь женщинам-военным в армии США. Глава Пентагона Ллойд Остин стоял в нескольких метрах от президента, но, несмотря на это, политик не смог вспомнить ни его имя, ни название ведомства.

«Я также хочу поблагодарить сек… бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но это мой — ну, тот парень, кто стоит во главе того ведомства», — сказал президент во время трансляции.

https://lenta.ru/news/2021/03/09/oopsy/ – цинк

Дедушка старый, ему все равно.

Если серьезно, то чем дальше, тем больше будет возрастать роль окружения Байдена и вице-президента Харрис, в особенности, если старческий маразм у Байдена будет прогрессировать.

Ранее Байден публично заявлял https://www.infowars.com/posts/video-biden-forgets-the-name-of-the-pentagon-and-his-own-defense-secretary/, что иногда он просыпается дома, но не понимает, где находится. Трамписты по этому поводу неистовствуют, упирая на то, что Агент Дональд был адекватен, в отличие от.

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