 

Мнение: В США будут уже не банить, а сажать?

10.03.2021, 4:08, Разное
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Самое, пожалуй, шокирующее из последних новостей – это, конечно, не дура Меган Маркл, которую сейчас вовсю легендируют для ее будущей политической карьеры в США (нашли, блин, “страхующую” для дочки брахмана Харрис) – а их последние законодательные “новации”, которые уже без затей направлены на то, чтобы разом похоронить и все возможности для честного голосования, и для свободы слова в интернете. Инициативы там такие, что наши “люди демократических убеждений” просто не смогут их прочитать – у них котелок закипит уже после первых строк… а потом уже только синий экран и бессильное “вы все врете”.

Радоваться, безусловно, нечему – социализм (не что иное, как псевдоним феодализма) снова побеждает в мировом масштабе.

Источник: Размышления вольного социолога



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