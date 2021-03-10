 

Мнение: Точность – вежливость королей

10.03.2021, 3:44, Разное
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Друзья, давайте обсудим ответ королевской семьи на… как бы назвать это вежливо? На дешёвую провокацию.

Ответ – в границах в полном смысле этого слова.

Но чтобы оценить, насколько в полном, предлагаю подробно обсудить.

Перевод тоже приводите, кто англоязычные. Вдруг будут интересные оттенки смысла. Текст короткий.

Источник: Эволюция



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