 

Российские ученые исследуют изменения климата за последние 540 млн лет

10.03.2021, 3:30, Новости дня
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Исследователи из Санкт-Петербургского университета и других научных учреждений РФ взялись восстановить хронологию изменения климата на нашей планете за последние 540 миллионов лет.

Для того чтобы достичь поставленной цели, они займутся поиском так называемых геологических индикаторов низких температур, сохраняющихся в разных минералах.

Если провести исследование пород, собранных на разных участках суши и на морском дне, можно получить нужную информацию, утверждают ученые. Минералы, сформировавшиеся в период сильного похолодания, имеют несколько иную структуру. Предварительные результаты исследований, а также описание используемой методологии опубликованы в научных изданиях.



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