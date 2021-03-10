В РФ создают оптоэлектронные устройства поколения 4.2

10.03.2021, 3:30, Новости дня

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Российские ученые из Сколтеха вместе со своими британскими коллегами трудятся над созданием новых оптоэлектронных устройств следующего поколения 4.2. Также к работе привлечены специалисты из Польши.

Как стало известно, совместными усилиями им удалось создать фотонное устройство, которое состоит из 2-х оптических резонаторов. Последние работают на жидких кристаллах.

По мнению разработчиков, данное устройство поможет в создании принципиально новых приборов. Напомним, что принцип работы таких резонаторов похож на расположенные друг напротив друга зеркал, которые способны отражать изображения любого объекта бесконечное количество раз. О сфере применения нового устройства ученые пока не сообщают.