Видео: Русофобы Сербии доказали правоту Достоевского

10.03.2021, 3:28, Новости дня

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Исследование центра CRTA показало, что по количеству положительных отзывов в сербских СМИ РФ значительно опережает ЕС и США, а по количеству отрицательных, наоборот, отстает. Несмотря на целевое финансирование разнообразных «центров по продвижению русофобии», сербы продолжают видеть в Москве друга.

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Дмитрий Бавырин