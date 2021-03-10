 

В МИД оценили решение суда по делу об убийстве посла Карлова

10.03.2021, 3:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Москва удовлетворена решением суда Анкары по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова и рассчитывает, что турецкой стороной будут предоставлены исчерпывающие сведения о заказчиках убийства, заявили в МИД России.

«Внимательно следили за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве Героя России, чрезвычайного и полномочного посла Андрея Карлова в результате террористического акта 19 декабря 2016 г. Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений», – говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИДе отметили, что «отдают должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат». «Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание», – добавили в ведомстве.

Отмечается также, что Москва «рассчитывает на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта».

Россия по-прежнему исходит из того, что значительную долю ответственности за это преступление несут определенные круги, которые накануне покушения Карлова искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий РФ в Сирии.

Напомним, во вторник суд в Анкаре приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова к пожизненному лишению свободы, трое из них признаны виновными непосредственно в убийстве. Девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению на сроки от 5 до 15 лет. Пятеро фигурантов оправданы судом. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры. 

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». СМИ сообщали, что нападавший был застрелен турецкой полицией.

В обвинительном заключении отмечается, что убийство посла является провокацией для нанесения ущерба турецко-российским отношениям.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Минфин США пригрозил отменить регистрацию ряда китайских фирм на биржах

03.09 / СБУ сообщила о многомиллионных хищениях при ремонте дорог в Донецкой и Кировоградской областях

20.01 / Байден пересмотрит ряд указов Трампа в первый же день на посту президента

06.12 / “Берегите себя, вы – герои”. Зеленский на передовой поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины

14.09 / В Госдуме предложили разрешить управлять автомобилем с 16 лет

21.01 / Конгресс США призвал ФБР расследовать роль Parler в атаке на Капитолий

28.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

29.01 / Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка сына Януковича

28.10 / Эксперт объяснил причину нападок Жириновского на партию «Родина»

06.10 / Заслуженный учитель РФ дал рекомендации, как организовать дистанционное обучение школьников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска