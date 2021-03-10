Администрация Байдена занялась переоценкой отношений США с КНДР

10.03.2021, 3:28, Новости дня

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Американская администрация к апрелю может завершить переоценку всего существующего подхода к политике в отношении КНДР, сообщил осведомленный источник Reuters.

По словам источника, обзор политики США в отношении Пхеньяна начался после инаугурации президента Джо Байдена. «Мы проводим весьма интенсивный стратегический обзор. Мы ожидаем, что он будет завершен в течение следующего месяца или около того», – приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя администрации США.

Напомним, 1 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил команде по нацбезопасности пересмотреть политику в отношении КНДР «по всем направлениям». В начале января северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР, выразив уверенность, что политика Вашингтона в отношении КНДР останется неизменной вне зависимости от того, кто возглавит Белый дом. Он также сообщил о намерении развивать отношения с Россией и Китаем.