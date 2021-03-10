Мнение: Сражение при Гейльсберге

10.03.2021, 3:26, Разное

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Вышла новая серия отличного сериала посвященного битвам эпохи Наполеоновских войн. На сей раз рассматривается сражение между русскими и французскими войсками при Гейльсберге 10 июня 1807 года, которое предшествовало решающему сражению при Флидланде, которое будет рассмотрено в следующей серии. Предыдущие сражения – Риволи, Маренго, Аустерлиц, Йена, Ауэрштадт и Прейсиш-Эйлау выкладывал тут https://colonelcassad.livejournal.com/6538205.html

Автор продолжает радовать качественным контентом – выбран очень удачный формат, который дополняется отличной реализацией.

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