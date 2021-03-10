Мнение: На том же месте, в тот же час

10.03.2021, 3:18, Разное

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Как принято говорить, “доброе фото” – для книги про совок.

“Это очень хорошая книга. И это страшная книга. К большому моему сожалению (я так думаю), те кому следует с ней ознакомится, заклеймят ее как антисоветскую, а новые советские, поклонники формулы антисоветский=антирусский, сочтут ее еще и антироссийской.

Те кто ее готов читать, сможет читать, вряд ли почерпнут что-то ультра новое, революционное, скорее это свежий взгляд (местами…черт возьми захватывающий) на уже когда то «пройденный материал».

Любому, заранее не ангажированному читателю, я бы порекомендовал бы ее за понятность языка и ясность мысли. Автор подал весь материал максимально популярно не свалившись в профессиональную и научную тематику, за что лично я, человек далекий от социологии и политологии ему крайне благодарен. Читается на одном дыхании, прочитал за один день.

Спасибо Алексей вам за это”.

Свежий отзыв на Литресе о моей книжке “Страна утраченной эмпатии” (дан буквально 5 дней назад). Не за что, дорогой неизвестный читатель! А в среду я, как обычно, жду вас в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда. Начну – в 6 вечера, а окончание – где-то после 20 ч.

Итак, СРЕДА со СТРАНОЙ УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ, автор в Шоколаднице на Китайгороде с книжками с 18 до 20 ч, 03 февраля 2021 года, готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7985-741-0098, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected] Книга придет к вам в лучшем виде, и тоже – с автографом автора!

И еще один отзыв с того же Литреса, тоже свежий (книжку активно читают и скачивают!):

“Абсолютно беспощадный обзор нашего общества. Любой, кто не на Рублевке родился, узнает здесь себя, своих родных, соседей. Браво, автор!”