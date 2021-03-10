Японцы запустили самый мощный в мире суперкомпьютер

10.03.2021, 2:40, Новости дня

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В японском научно-исследовательском институте Riken запустили самый мощный в мире суперкомпьютер, который получил название Fugaku. Его строительство началось еще семь лет назад, напоминают ученые.

Теперь Япония возвратила себе статус страны-обладателя самой лучшей в мире вычислительной машины. По словам разработчиков, суперкомпьютер используют для решения сложнейших научных задач. Но сначала он займется поиском эффективных лекарств против COVID-19.

Также создатели сверхмашины сообщают, что для нее уже отобраны 74 новых проекта. Их реализация будет напрямую связана с теми возможностями, которые предоставляет суперкомпьютер. Однако ученые пока не говорят о том, что это за проекты.