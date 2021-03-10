 

Гондурас заключил контракт на покупку российской вакцины «Спутник V»

10.03.2021, 2:38, Новости дня
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Власти Гондураса подписали контракт на закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил президент республики Хуан Орландо Эрнандес.

«Мы только что закончили встречу с руководством Российского фонда прямых инвестиций, нам прислали договор о контракте, он подписан», – приводит слова главы республики ТАСС.

Напомним, в конце февраля Агентство по регулированию в здравоохранении республики Гондурас зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Authorization, EUA).

Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. Российский препарат поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств.



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