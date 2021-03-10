Нарышкин заявил, что США управляют политическими процессами в Грузии

10.03.2021, 2:34, Новости дня

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США привыкли контролировать действия властей Грузии и недовольны стремлением правящей партии “Грузинская мечта” к самостоятельности. Об этом 9 марта заявил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, США еще со времен бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили (занимал пост главы государства два срока подряд в 2004–2013 годах) привыкли в “ручном режиме” управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции.

Глава СВР отметил, что в последнее время в Вашингтоне нарастает “недовольство действиями” правящей партии “Грузинская мечта”, которая уклоняется от выполнения американских требований. По мнению Нарышкина, в Белом доме раздражены тем, что представители партии не “в полной мере” выполняют установку “безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию”.

Он заявил, что для “наведения порядка” в Грузии представители США планируют наладить системную работу по “оказанию поддержки” оппозицио­нерам и одновременному подрыву позиций “Грузинской мечты”.

Дальнейшая линия Белого дома в отношении Тбилиси будет определяться готовностью грузинского руководства точно следовать американским указаниям, добавил он.

“Грузинская мечта” – правящая политическая партия Грузии с 2012 года по настоящее время. Ее основал бизнесмен Бидзина Иванишвили а мае 2012 года.

Иванишвили возглавлял правительство Грузии с октября 2012 года по ноябрь 2013-го. После того, как кандидат от “Грузинской мечты” Георгий Маргвелашвили выиграл президентские выборы, Иванишвили ушел из политики, заявив, что его основная задача выполнена. В апреле 2018 года Иванишвили вернулся в политику.

В 2020 году в Грузии состоялись парламентские выборы: первый тур выборов прошел 31 октября, второй – 21 ноября.

По итогам двух туров победили на выборах кандидаты от правящей партии “Грузинская мечта”, оппозиция разделила 60 мандатов: блок “Единое национальное движение – Объединенная оппозиция” – 36 мандатов, “Европейская Грузия” – пять, “Альянс патриотов Грузии”, Блок Георгия Вашадзе, “Лело” и “Гирчи” – по четыре, “Граждане” – два, Лейбористская партия – один, сказано на сайте парламента.

Оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны и бойкотировали второй тур выборов. Они считают, что результаты голосования “не отражают волю грузинского народа”. Оппозиция выходила на массовые акции протеста, требуя новых выборов.

11 января 2021 года председатель партии “Грузинская мечта – демократическая Грузия” Иванишвили заявил, что покидает свой пост и окончательно уходит из политики.

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