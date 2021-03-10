 

Германия призвала США вернуться к общему с ЕС подходу к санкцям

10.03.2021, 1:48, Новости дня
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Общий подход Европы и США к использованию санкций означает противостояние РФ и Китаю «всюду, где они угрожают нашим безопасности, благосостоянию, правам человека и международному праву», – считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Как мы можем создать единые правила игры со все более проблемным, конфронтационным Китаем? Как нам быть со все более агрессивной и репрессивной Россией? Ответы на эти вопросы будут иметь центральное значения для будущего нашего альянса. Укрепление политической роли НАТО будет важным шагом, но что еще более важно – это приверженность общему подходу», – сообщил Маас, информирует РИА «Новости».

Он считает, что общий подход в вопросе санкций означает противостояние РФ и Китаю «всюду, где они угрожают нашим безопасности, благосостоянию, правам человека и международному праву». Какие именно «угрозы» со стороны РФ имеются ввиду, Маас не уточнил. По его словам, страны НАТО увеличили военные расходы за последние несколько лет и Германия не намерена останавливаться.

«Мы отвечаем на преследование Москвой и Пекином гражданского общества и нарушение ими международного права, и я надеюсь, что мы сможем вернуться к общему трансатлантическому подходу к прицельным санкциям, который разрушился в последние четыре года», – добавил Маас.

Он также отметил, что всем странам нужно сохранять диалог, например, в таких вопросах, как контроль над вооружениями, изменение климата. Маас также уточнил, что интересы ЕС и США не всегда будут совпадать.

Ранее Маас призвал укрепить контакты гражданских обществ РФ и Германии. В феврале он говорил, что Европейскому союзу необходимо искать пути для конструктивного диалога с Москвой, несмотря на ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. В то же время он отметил, что выступит за подготовку новых санкций против отдельных лиц России.



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