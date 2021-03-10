Голикова допустила необходимость регулярных прививок от коронавируса

10.03.2021, 1:48, Новости дня

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Коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому, с высокой долей вероятности, прививаться от инфекции придется регулярно, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Конечно, то, когда мы снимем маски, связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно», – сказала Голикова в интервью ТАСС.

Вице-премьер отметила, что ни мир, ни РФ пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита. «Конечно, сейчас все «подрасслаблены» и считают, что COVID-19 уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», – подчеркнула вице-премьер.

В минувшую пятницу Голикова сообщила, что два комплекта вакцины от коронавируса получили около 2,5 млн россиян, первый этап вакцинации прошли 5 млн человек. Ранее вице-премьер назвала возможный срок снятия ограничений из-за COVID-19 в РФ в связи с прогнозируемым достижением коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в РФ 18 января. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.