 

Голикова допустила необходимость регулярных прививок от коронавируса

10.03.2021, 1:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, поэтому, с высокой долей вероятности, прививаться от инфекции придется регулярно, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Конечно, то, когда мы снимем маски, связано и с 60% провакцинированного населения, и с соблюдением нашими гражданами в этот период ограничительных мер, и тем, что коронавирус превращается в сезонный вирус, а это значит, с высокой долей вероятности, что мы будем прививаться регулярно», – сказала Голикова в интервью ТАСС.

Вице-премьер отметила, что ни мир, ни РФ пока не накопили достаточного опыта с точки зрения понимания того, сколько держится иммунная защита. «Конечно, сейчас все «подрасслаблены» и считают, что COVID-19 уходит, ситуация сейчас лучше, но пока вирус еще никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», – подчеркнула вице-премьер.

В минувшую пятницу Голикова сообщила, что два комплекта вакцины от коронавируса получили около 2,5 млн россиян, первый этап вакцинации прошли 5 млн человек. Ранее вице-премьер назвала возможный срок снятия ограничений из-за COVID-19 в РФ в связи с прогнозируемым достижением коллективного иммунитета к коронавирусу у 60% населения. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в РФ 18 января. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Азербайджан отреагировал на заявление Карабаха о сбитом самолете

06.09 / Германия призвала Россию дать разъяснения по инциденту с Навальным

22.08 / В мире от коронавируса погибли 800 тыс. человек

02.01 / Разработчики показали обновленную модель Haval M6

16.10 / Белоруссия заявила, что рассчиталась за российский газ

22.07 / Эстонские учёные изобрели дешёвый способ очистки питьевой воды — электродами

08.01 / Названы станции, которые откроют в московском метро в 2021 году

08.01 / Заклеенные сигнальными лентами стеллажи и работающий “Эпицентр”. Как проходит локдаун в Украине

13.08 / Президенты четырех стран призвали Лукашенко отказаться от насилия

16.07 / Партия Зеленского выбрала оппонента для Кличко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска