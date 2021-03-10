В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса. Она сочетает “британский” и “африканский” штаммы

10.03.2021, 1:44, Новости дня

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В Германии обнаружили первые случаи новой мутации коронавируса. Она образовалась путем сочетания “британского” и “южноафриканского” штаммов коронавируса. Об этом 9 марта сообщило Der Spiegel.

По данным издания, новую мутацию коронавируса обнаружили в образце путешественника из Саксонии, который прибыл в аэропорт Берлина. Позже компания, которая анализировала этот образец, заявила об обнаружении этой мутации у других пациентов.

Новой мутации коронавируса присвоили аббревиатуру B.1.525. Этот штамм ранее обнаружили также в Дании, Италии, Нигерии, Канаде, Британии и США. Пока неизвестно, насколько опасна новая мутация вируса, отмечает издание.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Германии, по данным американского Университета Джонса Хопкинса на 10 марта, коронавирус подтвердили более чем у 2,5 млн человек, 72,3 тыс. пациентов умерли, 2,3 млн выздоровели.

В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского” и “бразильского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

О выявлении нового типа коронавируса B.1.1.7, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно штаммом 501Y.V2.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые 18 декабря прошлого года бразильскую мутацию P.1 выявили у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония). 26 января “бразильский” штамм выявили в США. Первые случаи “бразильского” штамма SARS-CoV-2 также подтвердили в Великобритании.

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