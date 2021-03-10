 

Во Львовской области офицер ВСУ продавал военнослужащим амфетамин – военная прокуратура

10.03.2021, 1:44, Новости дня
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Во Львовской области правоохранители 8 марта задержали при продаже наркотиков офицера Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

По данным следствия, 26-летний старший лейтенант организовал среди военнослужащих продажу амфетамина. За 1 грамм он выручал 400 грн. Военного задержали при сбыте более 10 граммов порошкообразного вещества. Деньги в сумме 4 тыс. грн и вещественные доказательства изъяты на месте происшествия.

https://www.facebook.com/vpzhr.gp.gov.ua/posts/4362769537089361

Офицеру сообщили о подозрении по факту сбыта психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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