Во Львовской области офицер ВСУ продавал военнослужащим амфетамин – военная прокуратура

10.03.2021, 1:44, Новости дня

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Во Львовской области правоохранители 8 марта задержали при продаже наркотиков офицера Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

По данным следствия, 26-летний старший лейтенант организовал среди военнослужащих продажу амфетамина. За 1 грамм он выручал 400 грн. Военного задержали при сбыте более 10 граммов порошкообразного вещества. Деньги в сумме 4 тыс. грн и вещественные доказательства изъяты на месте происшествия.

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Офицеру сообщили о подозрении по факту сбыта психотропного вещества (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

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