Отказавшийся от дублера Абдулов пошел на риск на съемках “Обыкновенного чуда”

10.03.2021, 1:42, Разное

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Марк Анатольевич сам написал сценарий ленты. В воспоминаниях Захаров признавался, что во время работы слушал кассету Джо

Дассена на повторе. Французский певец дарил режиссеру вдохновение.

Музыку для фильма “Обыкновенное чудо” создал Геннадий

Гладков. Марк Захаров принимал активное участие в написании композиций для ленты. Режиссер приходил домой к Гладкову. Вместе они что-то правили и

импровизировали. В какой-то момент настойчивость кинематографиста начала

раздражать Геннадия Игоревича. Композитор всячески избегал встреч с Захаровым и

даже притворялся больным.

Также Марк Захаров сотрудничал с поэтом Юлием Кимом. В те

годы драматург был активным участником диссидентского движения. Ким находился в

опале, поэтому в титрах он указан как “Ю. Михайлов”.

Итогом работы Захарова, Кима и Гладкова стали шесть песен,

пять из которых вошли в финальный монтаж фильма. “Песня охотника” в исполнении

актера Михаила Боярского попала только на пластинку, выпущенную после премьеры ленты. Единственным поющим актером в картине оказался Андрей Миронов.

Специально для “Обыкновенного чуда” он исполнил три композиции – “Куплеты

администратора”, “Баллада Администратора”, “Прощальная песня”. За других

артистов пели Леонид Серебренников и Лариса Долина.

Роль волшебника Марк Захаров отдал Олегу Янковскому. В

самом начале съемок артист попал в больницу с сердечным приступом. Олег

Иванович планировал отказаться от работы в фильме, но режиссеру удалось его

переубедить. Захаров приехал в стационар, в котором находился артист, и обещал

заморозить съемки “Обыкновенного чуда” до выписки последнего.

На роль Медведя кинематографист приглашал Юрия Шлыкова, Евгения

Меньшова, Игоря Костолевского, но у всех претендентов на тот момент были более выгодные

предложения. В итоге Марк Захаров остановился на молодом Александре

Абдулове, кандидатуру которого, к слову, пришлось отстаивать перед

художественным советом киностудии.

В фильме “Обыкновенное чудо” Абдулов сам выполнил

большинство трюков. От помощи каскадеров актер категорически отказывался. Во

время съемок сцены, где герой Александра на полном скаку въезжает под арку,

цепляется за выступ и подтягивается на руках, произошла неприятность. В

ответственный момент артист не вытащил ногу из стремени, упал, а лошадь

протащила его несколько метров. К счастью Александр отделался лишь испугом и

уже во втором дубле без проблем выполнил трюк.

В фильме “Обыкновенное чудо” Евгений Леонов предстал в

непривычном для зрителя амплуа – в роли тирана-короля. Евгений Павлович видел своего

персонажа не таким, каким его задумал режиссер. “Знаешь, Маркуша, я сделаю так,

как ты просишь, а потом снимем один дубль, как вижу его я”, – говорил Леонов

Захарову. Уже на монтаже стало ясно, что эпизоды, придуманные артистом, лучше

вписываются в канву картины.

Принцессу в фильме “Обыкновенное чудо” сыграла Евгения

Симонова. Однажды на съемках в карьере актрису по пояс засосало в песок. Девушку

пытался спасти партнер – Александр Абдулов, но тоже увяз. Актеров вытащили пожарные,

которые дежурили на площадке.