Эксперт рассказал, какую информацию нельзя хранить на смартфоне

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10.03.2021, 1:00, Новости дня
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Российский эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович сравнил смартфон с почтовым ящиком, который висит в вашем подъезде. По его словам, уровень защиты и там, и здесь практически одинаков.

Иначе говоря, не нужно хранить в смартфоне того, что вы никогда бы не оставили без присмотра в почтовом ящике. Например, логины и пароли от своих аккаунтов, особенно если они связаны с банковским счетом.

Смартфон в любой момент могут взломать хакеры, вы можете его потерять и т.д. Поэтому не стоит на него записывать данные, которые, попав в распоряжение третьих лиц, создадут массу ненужных проблем. Также эксперт в очередной раз напомнил россиянам, что привычка многих использовать один и тот же пароль для всех случаев жизни очень опасна.



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