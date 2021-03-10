 

WhatsApp невозможно будет запустить на старых моделях iPhone

10.03.2021, 1:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как стало известно из достоверных источников, компания Facebook вскоре представит бета-версию 2.21.50 для мессенджера WhatsApp. После того, как она выйдет в полноценном варианте, сервис не будет запускаться на старых моделях iPhone. Речь идет о версиях гаджета 4 и 4S, которые сегодня уже мало кто использует в повседневной жизни.

Проблема не столько в самих старых девайсах, сколько в операционной системе, которая на них установлена. Теперь будет необходима iOS 10. Но установить ее на «Айфоны» четвертой линейки невозможно.

Как пояснили эксперты, даже девятая версия iOS, которую вывели на рынок в 2015 году, «не потянет» новую «бету» WhatsApp. Впрочем, сам разработчик пока официально не подтвердил эту информацию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / В Сумах роддом закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

30.06 / Познер: Это наша страна и у нас есть долг – голосовать

16.01 / Bild – Байден планирует самую дорогую генеральную уборку в истории Белого дома

19.11 / Китай захотел вместе с Россией бороться против «гегемонии» и протекционизма

10.01 / Российские ученые проанализировали ДНК останков древних людей

01.10 / Коньячный бренд “Довбуш Карпатський” представил публике новый нашумевший ролик

03.03 / Байден назвал способ увеличить производство вакцин Johnson&Johnson

28.10 / Вопрос дня: Как иногороднему пациенту с COVID-19 попасть в московскую больницу?

29.07 / Грузинское общество, коронавирус и дезинформация 

05.02 / Меркель рассказала о расхождениях Запада по «Северному потоку – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска