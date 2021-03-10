 

Напавшую на человека овчарку Байдена собрались вернутся в Белый дом

10.03.2021, 0:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Немецкую овчарку по кличке Мейджор президента США Джо Байдена не усыпят после инцидента в Белом доме, в ходе которого один из охранников в результате действий пса получил «незначительную травму». Обе собаки Байдена скоро вернутся в Белый дом, сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

«Собаки президента и первой леди являются членами семьи. [Они] все еще осваиваются и привыкают к новому окружению и новым людям. В понедельник младшая из собак первой семьи [США] была застигнута врасплох [появлением] незнакомого [ей] человека», – сказала Псаки. Она уточнила, что в результате действий пса пострадавший получил «незначительную травму», медработники Белого дома оказали ему помощь. Псаки отказалась уточнить, о ком именно идет речь, однако подчеркнула, что «дальнейшее лечение [пострадавшему] не потребовалось», передает ТАСС.

«Ранее планировалось, что во время поездки первой леди на военные базы на этой неделе за собаками будут ухаживать друзья семьи в Делавэре. У нее трехдневная поездка на этой неделе, собаки скоро вернутся в Белый дом», – отметила представитель Белого дома. Отвечая на вопрос о том, может ли она заверить общественность в том, что после случившегося Мейджора не усыпят, Псаки сказала: «Без сомнений, Мейджор – член семьи, так что я могу вас в этом заверить».

Накануне стало известно, что собак Байдена увезли из Белого дома после нападения трехлетней овчарки по кличке Мейджор на одного из охранников Белого дома. В ходе своей предвыборной кампании Байден активно использовал своих питомцев для привлечения электората. «Давайте вернем собак в Белый дом», – заявлял Байден незадолго до выборов. В конце ноября 2020 года Байден поскользнулся во время игры с Мейджером и вывихнул лодыжку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Объявлен ценник на модель кроссовера Subaru XV

08.03 / Стало известно о планах США устроить кибератаки против России

22.01 / В Кремле назвали “недопустимыми” акции сторонников Навального. “ВКонтакте” блокирует призывы к протестам

23.12 / В 2021 году выживет только адаптивный бизнес, а офисов станет меньше – Шимкив

11.09 / Motorola представила обновленный складной смартфон Razr

27.06 / В Крыму назвали «планом порабощения» заявления Зеленского о «возвращении» полуострова

16.01 / “В иммигранте хорошо то, что тебе нечего терять”. Что известно о новоиспеченном американском миллиардере из Киева Максе Левчине

28.01 / Блинкен не исключает мер против РФ из-за Навального

01.10 / В Италии зафиксировали максимальное с апреля число случаев COVID-19

24.10 / В этом году в Украину въехало 311 тыс. россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска