Напавшую на человека овчарку Байдена собрались вернутся в Белый дом

10.03.2021, 0:58, Новости дня

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Немецкую овчарку по кличке Мейджор президента США Джо Байдена не усыпят после инцидента в Белом доме, в ходе которого один из охранников в результате действий пса получил «незначительную травму». Обе собаки Байдена скоро вернутся в Белый дом, сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

«Собаки президента и первой леди являются членами семьи. [Они] все еще осваиваются и привыкают к новому окружению и новым людям. В понедельник младшая из собак первой семьи [США] была застигнута врасплох [появлением] незнакомого [ей] человека», – сказала Псаки. Она уточнила, что в результате действий пса пострадавший получил «незначительную травму», медработники Белого дома оказали ему помощь. Псаки отказалась уточнить, о ком именно идет речь, однако подчеркнула, что «дальнейшее лечение [пострадавшему] не потребовалось», передает ТАСС.

«Ранее планировалось, что во время поездки первой леди на военные базы на этой неделе за собаками будут ухаживать друзья семьи в Делавэре. У нее трехдневная поездка на этой неделе, собаки скоро вернутся в Белый дом», – отметила представитель Белого дома. Отвечая на вопрос о том, может ли она заверить общественность в том, что после случившегося Мейджора не усыпят, Псаки сказала: «Без сомнений, Мейджор – член семьи, так что я могу вас в этом заверить».

Накануне стало известно, что собак Байдена увезли из Белого дома после нападения трехлетней овчарки по кличке Мейджор на одного из охранников Белого дома. В ходе своей предвыборной кампании Байден активно использовал своих питомцев для привлечения электората. «Давайте вернем собак в Белый дом», – заявлял Байден незадолго до выборов. В конце ноября 2020 года Байден поскользнулся во время игры с Мейджером и вывихнул лодыжку.