 

Байден захотел лично посетить саммит НАТО в Брюсселе

10.03.2021, 0:58, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил желание прибыть в Брюссель для участия в саммите НАТО, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на виртуальном мероприятии Стэнфордского университета.

«Когда я разговаривал с президентом Байденом, он выражал сильное желание прибыть в Брюссель, чтобы встретиться со всеми лидерами стран, входящих в НАТО», – приводит слова Столтенберга ТАСС.

«Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Байдена на саммите НАТО, который пройдет позже в этом году. Точная дата еще не выбрана отчасти из-за пандемии», – сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

«Думаю, важнейшим вопросом на саммите станет повестка для НАТО до 2030 года. Это включает в себя множество различных тем», – добавил Столтенберг. Как он отметил, «будут затронуты вопросы дальнейшего укрепления средств сдерживания и обороны» в Европе. По словам генсека, на саммите также обсудят «использование потенциальными противниками экономических и политических инструментов». Столтенберг констатировал, что в число тем войдет «сохранение технологического превосходства НАТО».

Генсек НАТО также сообщил, что намерен встретиться в среду со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри. «Мы сможем обсудить роль НАТО в поддержке его повестки противодействия изменению климата», – отметил Столтенберг.

В феврале Столтенберг заявил, что новая стратегическая концепция НАТО, которая должна быть принята на саммите в 2021 году, будет нацелена на сдерживание Китая и России. Глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что страны НАТО должны поддерживать расходы на оборону, чтобы оказывать противодействие РФ и Китаю.



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