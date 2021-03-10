В Киеве нетрезвый водитель на неисправной маршрутке перевозил пассажиров — полиция
10.03.2021, 0:54,
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В Киеве водитель неисправной маршрутки, который находился в состоянии алкогольного опьянения, перевозил пассажиров, сообщает патрульная полиция столицы в Facebook.
Правоохранители заметили неисправную маршрутку. Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения.
Мужчина согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат составил 0,82 промилле, что в четыре раза превышает допустимый уровень.
https://www.facebook.com/kyivpatrol/posts/909073563173048
Водителя отстранили от управления транспортным средством. Патрульные составили на него протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 2 ст. 121 (управление неисправным транспортным средством, используемым для перевозки пассажиров) Кодекса Украины об административных нарушениях.
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