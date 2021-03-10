Bild сообщил, что RT заставлял своих немецких сотрудников шпионить за Навальным, телеканал обещает судиться

10.03.2021, 0:54, Новости дня

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Российский телеканал RT заявил о намерении немецкого отделения телеканала подать иск против таблоида Bild из-за статьи, где говорилось о том, что сотрудников RT DE заставляли шпионить за политиком Алексеем Навальным.

Материал Bild под заголовком “Я должен был следить за Навальным” опубликовали 9 марта. В нем приводится рассказ сотрудника немецкого RT Даниэля Ланге: по его словам, он разорвал контракт с RT после того, как его попросили шпионить за Навальным, когда тот лечился в берлинской клинике “Шарите”.

Как рассказал Ланге, его добавили в секретный чат с руководством немецкой службы RT и попросили выполнить некий “спецзаказ”. Ему надо было следить за клиникой, но при этом не снимать репортаж, а просто поставлять информацию “в аналитических целях”.

Затем ему и его коллеге поставили задачу незаметно попасть в клинику под видом пациентов, выяснить, где находится палата, в которой лежит Навальный, и как близко можно к нему подойти. В реанимацию ему советовали проникнуть, представившись другом Юлии Навальной или сотрудником фонда Cinema for Peace. Ланге отказался, заметив, что он “не секретный агент”.

По словам Ланге, через какое-то время он понял, что его задача – не снять эксклюзивные кадры и опередить конкурентов, а найти слабые места в охране клиники. Тогда он специально привлек к себе внимание персонала – у него переписали данные о месте работы, после чего руководство RT отменило задание и предложило проследить за соратниками Навального Леонидом Волковым и Марией Певчих.

8 марта Ланге выпустил также книгу “RT Deutsch Inside: Putins Medienarmee in Deutschland”, в которой рассказывает о своем двухлетнем опыте работы на телеканале. Помимо прочего, в книге есть и история о слежке за Навальным.

Руководитель RT DE Динара Токтосунова, которая упоминается в публикации как одна из тех, кто ставил Ланге задачи, прокомментировала статью так: “Посредственный журналист Даниэль Ланге не смог раздобыть хоть мало-мальски эксклюзивный материал по следам ФБК в Германии и решил слить переписку из чата, где его просят делать свою работу”.

В сообщении о подготовке иска к таблоиду RT отметил, что в конце февраля его немецкая редакция получила уведомление о закрытии с 31 мая счета в банке Сommerzbank. Телеканал подчеркнул, что 15% акций банка принадлежат немецкому государству.

“Учитывая, что Сommerzbank без объяснения причин закрывает наши счета, а порядка 20 немецких и международных финансовых учреждений отказали нам в сотрудничестве, у нас есть основания полагать, что против RT в Германии ведётся кампания”, – заявила Токтосунова.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

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