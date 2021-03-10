Стало известно о личной встрече Путина с бывшим премьером Франции

10.03.2021, 0:08, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин поздно вечером 3 марта встречался в Кремле с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, сообщили осведомленные источники.

По информации источников издания, российского лидера навещал бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон (2007–2012), сообщил «Коммерсант».

О встрече с коллегой-иностранцем 4 марта президент рассказал в ходе общения с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». «Я вчера (3 марта – прим. ВЗГЛЯД) вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал [в Москву]. Он иностранец, живет дома, естественно, приехал по делам в Россию. Вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях. Он говорит: «Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву». Я говорю: «Чему?» – «Москва живет». Я говорю: «В каком смысле? Конечно, живет». – «У нас, – говорит, – в наших крупных городах, крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто». Стенограмма встречи была опубликована на сайте Кремля.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что встреча носила личный характер. «Эта встреча, о которой упомянул президент, как и многие другие, относится к категории личных контактов президента, коих немало, естественно. Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, это абсолютно нормальная практика. Каждые сутки президента изобилуют огромным количеством событий и встреч, их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях. Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был его оном»,– сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кто был в гостях у президента.

О том, что Франсуа Фийон посетил Москву, 3 марта сообщила Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie). В ходе поездки в Россию политик провел встречу с представителями компаний–членов палаты. «Бывший премьер-министр Франции рассказал о текущем положении французского бизнеса в России, возможностях развития и укрепления деловых отношений двух стран, а также перспективных направлениях сотрудничества. Была также затронута необходимость отмены экономических санкций»,– цитирует издание пресс-службу объединения.

Напомним, 4 марта Путин рассказал об удивлении иностранца кипучей жизнью в Москве по сравнению с Европой.