“Укрзалізниця” восстанавливает курсирование вагонов-автомобилевозов

10.03.2021, 0:04, Новости дня

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“Укрзалізниця” восстановила курсирование вагонов-автомобилевозов. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба компании.

“Все желающие смогут воспользоваться услугой таких вагонов и независимо от погодных условий доехать до места назначения наиболее безопасным транспортом со своим автомобилем”, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что вагоны-автомобилевозы курсируют по направлениям в поездах:

№12/11 “Одесса – Львов”, из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам (кроме 9 марта);

№41/42 “Днепр – Трускавец” (во Львов), отправлением из Днепра через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;

№15/16 “Харьков – Рахов” (во Львов), будет курсировать с 12 марта 2021 года два раза в неделю;

№17/18 “Харьков – Ужгород” (во Львов), будет курсировать с 15 марта 2021 года дважды в неделю;

№7/8 “Харьков – Одесса”, начнет курсировать в ближайшее время один раз в неделю.

По состоянию на 9 марта “Укрзалізниця” осуществила около 15 рейсов вагонов-автомобилевозов.

За один рейс вагон-автомобилевоз может транспортировать от четырех до восьми автомобилей, в зависимости от габаритов: ограничение по высоте автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость одного такого вагона – 12 тонн, отметили в пресс-службе.

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