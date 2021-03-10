Букингемский дворец отреагировал на заявления Меган Маркл и принца Гарри о расизме

10.03.2021, 0:04, Новости дня

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В Букингемском дворце обеспокоены последними заявлениями принца Гарри и его супруги Меган Маркл о расовых вопросах. Об этом говорится в заявлении дворца, опубликованном BBC.

Согласно заявлению, в королевской семье очень серьезно восприняли слова Маркл о том, что она во время первой беременности столкнулась с опасениями со стороны одного из представителей Букингемского дворца, что цвет кожи будущего ребенка может оказаться “слишком темным”.

В Букингемском дворце отметили, что “вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган”.

В заявлении также говорится, что “хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассмотрены [королевской] семьей в частном порядке”.

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года. Спустя год у супругов родился первенец – сын Арчи. О второй беременности герцогини Сассекской Меган стало известно 14 февраля 2021 года – она ждет девочку.

После отказа от королевских полномочий в январе 2020 года принц Гарри с семьей проживает в США. 19 февраля 2021 года королева Великобритании Елизавета II лишила принца Гарри и его жену Меган почетных королевских званий и статуса опекунов британских заведений после того, как пара подтвердила, что не вернется к обязанностям.

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