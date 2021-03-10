Адвокат опроверг информацию о вызове Порошенко на допрос в СБУ: Фейк и дезинформация

10.03.2021, 0:04, Новости дня

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Адвокат народного депутата от “Европейской солидарности” Петра Порошенко Игорь Головань 9 марта сообщил в Facebook, что информация о вызове пятого президента Украины на допрос в Службу безопасности (СБУ) является “фейком” и “дезинформацией”.

“Вбрасывание информационного фейка о якобы вызове Петра Порошенко на допрос в СБУ является попыткой власти отвлечь внимание украинцев от широкомасштабной коррупции в Офисе президента и эскалации на фронте”, – написал Головань.

Он обратился к СБУ с требованием опровергнуть “эту дезинформацию”.

https://www.facebook.com/igor.golovan/posts/5866919340000515

О вызове Порошенко на допрос изданию “ГОРДОН” 9 марта подтвердили в пресс-службе СБУ.

“9 марта 2021 года следователи СБУ провели допрос гражданина Украины [народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь”] Виктора Медведчука. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых пленках Медведчука – [бывшего помощника президента РФ Владислава] Суркова, которые ранее были обнародованы в СМИ. В рамках уголовного производства, связанного с вышеупомянутыми “пленками”, на допрос дважды вызывался Петр Алексеевич Порошенко. Впрочем, он дважды не явился на допрос”, – говорится в сообщении СБУ.

В Службе безопасности уточнили “Украинской правде”, что Порошенко и Медведчука вызвали одинаковым способом – повестки были направлены в аппарат Верховной Рады.

25 февраля “Цензор.НЕТ” опубликовало аудиозапись якобы разговора Медведчука и Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в захваченном Крыму и обмен пленными на Донбассе. По данным издания, разговор датирован 2014 годом.

На записи, в частности, человек с голосом, похожим на голос Суркова, называет пророссийских террористов на Донбассе “эти наши там подопечные” и обещает помочь с обменом, а его собеседник заявляет, что заниматься вопросами освобождения пленных ему предложил Порошенко.

В СБУ заявили, что изучают эти записи.

Сам Медведчук подтвердил, что в 2014 году обсуждал эти темы с российскими властями и что голос человека на записи похож на его голос, но сказал, что был ли этот конкретный разговор, “не помнит и утверждать не может”.

Медведчук – кум президента РФ Владимира Путина. Он вместе с женой Оксаной Марченко находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. Их ввели из-за вероятного финансирования терроризма (СБУ ведет расследование соответствующего уголовного производства).

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