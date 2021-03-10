Съезд судей назначил трех членов Высшего совета правосудия

10.03.2021, 0:04, Новости дня

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Съезд судей 9 марта назначил по своей квоте трех членов Высшего совета правосудия. Об этом сообщила пресс-служба совета на своей странице в Facebook.

Членами Высшего совета правосудия избрали:

судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина;

судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова;

судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухового.

В совете отметили, что в бюллетень для повторного голосования, которое назначено на 10 марта, включили:

судью Винницкого апелляционного суда Александра Панасюка;

судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инну Плахтий.

https://www.facebook.com/highcouncilofjustice/posts/2666105280202430

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых: 10 выбирает съезд судей из числа судей или судей в отставке, два – назначает президент, по два выбирает Верховная Рада, съезд адвокатов, всеукраинская конференция прокуроров, а также съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

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