Медведчука допросили в СБУ, Букингемский дворец обеспокоен интервью Гарри и Меган. Главное за день

10.03.2021, 0:04, Новости дня

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Кабмин Украины ограничил работу транспорта в “красной” зоне карантина

Правительство ввело запрет на регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров в “красной” зоне карантина. Мэр Ивано-Франковска заявил, что ситуация с COVID-19 в городе критическая.

В Минздраве Украины предупредили о существенном росте повторных инфицирований коронавирусом и заявили, что третья волна не стала для ведомства неожиданностью.

По словам академика Сергея Комисаренко, в случае Украины следует говорить о начале второй волны, а не третьей, но она в любом случае будет мощнее предыдущей – в частности, из-за низких темпов вакцинации, которые способствуют появлению новых мутаций.

В ВОЗ заявили, что благодаря борьбе с коронавирусом, в этом году снизилась сезонная заболеваемость гриппом и другими вирусными инфекциями.

Украина одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac

Экспертный центр Минздрава Украины рекомендовал зарегистрировать китайскую вакцину от коронавируса компании Sinovac (CoronaVac). СМИ сообщают, что Минздрав уже одобрил препарат. CoronaVac станет третьей вакциной, зарегистрированной в Украине.

На вакцинацию от коронавируса записалось более 190 тыс. украинцев. За предыдущие сутки в Украине сделали 1171 прививку. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что нынешние темпы вакцинации его не устраивают – прививать должны были более высокими темпами. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий пояснил, что вакцинация идет медленно из-за нехватки мобильных бригад и недостаточной мотивации медиков.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал увеличить темпы вакцинации: по его словам, “Наиболее правильный ответ на рост количества больных – это вакцинация, а не локдаун”. В ответ министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал, что с вакцинацией поможет его ведомство.

СБУ допросила Медведчука в рамках производства о госизмене

Сотрудники Службы безопасности допросили народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука. Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых “записях Медведчука – Суркова”, которые ранее были обнародованы в СМИ.

В СБУ отметили, что в рамках уголовного производства, связанного с этими записями, на допрос дважды вызывался пятый президент Украины Петр Порошенко, но он ни разу не явился на допрос. Адвокат Порошенко Игорь Головань назвал эту информацию фейком и потребовал от СБУ ее опровергнуть.

Зеленский выступил на форуме “Украина 30” и дал пресс-конференцию

Во время сегодняшних выступлений Зеленский отреагировал на слова Порошенко о качестве вакцины против COVID-19; пообещал встретиться с каждым лидером стран “Нормандской четверки”; заявил, что украинский язык полностью защищен государством и этот вопрос на сегодняшний день не актуален; отметил совпадение учащения обстрелов на Донбассе с санкциями против Медведчука и подконтрольных ему каналов; продемонстрировал “работу дезинформации”, приписав цитату Леси Украинки Тарасу Шевченко и пообещал, что скоро заработает Центр противодействия дезинформации.

В Киеве прошли акции протеста

У “Президент Отеля” в Киеве прошла акция протеста “Нет съезду судейской нечисти” против съезда судей до изменения правил отбора членов Высшего совета правосудия и Конституционного Суда Украины. На акции в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета под Шевченковским судом произошли столкновения активистов с полицией.

Британская королевская семья отреагировала на заявления Меган Маркл и принца Гарри о расизме

В Букингемском дворце выразили обеспокоенность последними заявлениями принца Гарри и его супруги Меган Маркл о расовых вопросах и отметили, что “вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган”.

Посол Израиля потребовал отменить переименование стадиона в Тернополе в честь Шухевича

5 марта тернопольские депутаты единогласно поддержали решение о переименовании городского стадиона в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Посол Израиля в Украине Джоэл Лион 9 марта потребовал немедленной отмены этого решения.

Россия и Китай создадут научную станцию на Луне

Гендиректор госкорпорации “Роскосмос” Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления Чжан Кэцзянь подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции.

В Армении оппозиция заблокировала доступ в парламент

Протестующие разбили палатки на улицах, с которых можно попасть в здание парламента, и заблокировали входы. Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна, заявила, что “парламент будет работать только тогда, когда придет принять достойное решение для нашего народа и государства”.

Новости культуры

Украинская группа Go-A представила клип с финальной версией песни для “Евровидения”.

Украинский шоумен Сергей Притула подтвердил, что конечными бенефициарами проекта “Где логика?” являются граждане РФ, и заявил об отказе от участия в нем.

Названы лауреаты Шевченковской премии – среди них экс-заложник боевиков “ДНР” Станислав Асеев, режиссер Валентин Васянович, музыкальное агентство “Ухо”, художник Борис Михайлов, писательница Оксана Лущишина, авторы спектакля Verba.

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