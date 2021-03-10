 

“Эскалация уже началась”: на Донбассе бьют тревогу о полномасштабном наступлении Украины

10.03.2021, 0:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Параллельно с этим на Донбассе началось новое обострение: и без того шаткое перемирие окончательно рухнуло и на линии фронта участились перестрелки. Многие наблюдатели опасаются, что Украина всерьёз решила поставить кровавую точку в войне и нанести финальный удар. Ряд политиков, юристов и других экспертов предупредили президента Украины Владимира Зеленского и его окружение, что при таком развитии событий ситуация может обернуться катастрофой.

О катастрофе заговорили и в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках. Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Бессонов в интервью журналистам заявил, что украинские войска действительно готовятся к полномасштабной войны. По словам политика, Киев уже перебрасывает к фронту тяжелую военную технику, сообщает телеканал “Царьград”.

Бессонов подчеркнул, что украинских вооружённых силах Украины этой подготовки вовсе не скрывают. По его словам, эскалация конфликта “уже началась” и по всей линии фронта происходят обстрелы. Замминистра обратил внимание, что армия непризнанной республики попросту вынуждена вести ответный огонь по позициям ВСУ. Он добавил, что в настоящее время сложно предугадать, когда именно начнётся наступление.

Но в том, что оно начнётся, на Донбассе не сомневаются. Пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин также заявил, что украинская армия начала накалять обстановку, однако пока не концентрирует силы для удара.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Мнение: План свержения правительства в Никарагуа

25.07 / Мнение: Стильная старушка

31.12 / Секретное видео: Ким Филби, британский двойной агент, рассказывает всё

25.06 / Мнение: Пустота, обернутая в пустоту

10.08 / Ким Кардашьян и Канье Уэст вернулись из отпуска в Доминикане, где пытались спасти брак: фото с детьми из аэропорта

28.12 / Россия получила папки СБУ с компроматом на украинских политиков и бизнесменов

20.01 / Свободолюбивая Женева

29.06 / Йохан Галтунг заявил, что США обречены на исчезновение

24.02 / Мнение: О рассекреченном направлении главного удара Владимира Путина

07.08 / Бондарчук намерена превзойти свадьбу бывшего мужа с Андреевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска