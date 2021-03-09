Погибшую в бассейне Оби рыбу решили проверить на содержание нефтепродуктов

09.03.2021, 23:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Рыба, погибшая в пойме реки Обь в Ханты-Мансийском АО, где произошел прорыв трубопровода, будет проверена на содержание нефтепродуктов, сообщили в Росрыболовстве.

Как заявили в ведомстве, специалистами Нижнеобского территориального управления Росрыболовства и Тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) обследованы русло реки Оби и ее рукавов непосредственно в месте аварии, где произошел прорыв трубопровода, а также выше и ниже по течению. Произведен контрольный вылов рыбы, отобраны образцы проб планктона, бентоса, воды и донных отложений на трех станциях, передает ТАСС.

«В ходе обследования протоки Баграс, примерно в 4 км ниже по течению от места возгорания, в полыньях на поверхности воды обнаружены скопления рыбы, часть которой была мертва, а часть еще обнаруживала признаки жизни. В этих местах также были отобраны образцы рыбы и воды на содержание нефтепродуктов», – отметили в Росрыболовстве.

По факту гибели рыбы сотрудниками рыбоохраны составлены соответствующие акты. По данным ведомства, 10 марта планируется расширить район исследований основного русла Оби и ее рукавов вниз по течению от места возгорания и проверить еще три станции по ранее отработанному регламенту. Также для определения масштабов и последствий аварии на трубопроводе в районе Нижневартовска в ближайшие дни запланирована расширенная экспедиция вниз по течению Оби от района аварии в пределах Ханты-Мансийского АО.

Напомним, 6 марта в пойме реки Обь в Ханты-Мансийском автономном округе произошел разлив нефтепродуктов. В результате пожара, который произошел из-за прорыва нефтепровода, пострадал один человек. В Ханты-Мансийском АО следователи начали процессуальную проверку. 9 марта рыбоохрана Ханты-Мансийского автономного округа – Югры опровергла связь между аварией на трубопроводе в Нижневартовском районе и гибелью рыбы в реке Оби.