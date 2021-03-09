Подозреваемый в убийстве сына в Москве сотрудник ГИБДД арестован

09.03.2021, 23:18, Новости дня

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Чертановский суд Москвы арестовал на два месяца экс-сотрудника ГИБДД, подозреваемого в убийстве своего шестилетнего сына, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Чертановского районного суда Москвы в отношении Хижняка Игоря Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 мая», – приводит ТАСС сообщение.

Ранее в ГУ МВД по столице сообщили, что в Москве в ночь на 8 марта в одном из домов было обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти, шестилетний мальчик скончался от телесных повреждений. В совершении преступления заподозрили его отца, экс-сотрудника ГИБДД, который в день инцидента, предположительно, был в состоянии сильного опьянения. В столичном главке МВД сообщили, что 39-летний мужчина, которого подозревают в убийстве, ранее работал в ГИБДД. В свете случившегося инспектора уволили из органов.