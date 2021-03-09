 

Азиза вспомнила, как 30 лет назад Киркоров сделал ей предложение

09.03.2021, 23:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Певица Азиза вспомнила в рамках интервью, как 30 лет назад коллега по цеху Филипп Киркоров делал ей предложение. Король отечественной эстрады исключил артистку из шоу «Маска».
Киркоров очень расстроился, когда под маской оказалась его давняя знакомая певица Азиза. Сама же 56-летняя знаменитость не смогла скрыть слез на сцене. Неприятная ситуация накалилась еще и тем, что у артистов когда-то давно были романтические отношения, едва не закончившиеся свадьбой.

Азиза и Филипп Киркоров познакомились в 1987 году, когда та приехала на отбор вокального конкурса. Артист сам подошел к исполнительнице за кулисами и стал говорить ей многочисленные комплименты. Тогда Филипп Киркоров предрек, что именно Азиза победит. После того, как артистка заняла первое место, коллега по цеху начал ухаживать за ней, дарил цветы, привозил дорогостоящие подарки и даже познакомил избранницу с матерью.

Азиза вспомнила, что вместе с Филиппом Киркоровым ей было очень хорошо, ведь певец является добрым и остроумным мужчиной. В 1990 году он сделал избраннице предложение. Пару успела благословила мать исполнительницы.

Однако Азиза влюбилась в концертного директора Игоря Малахова, имя которого оказалось связано с убийством Игоря Талькова. Даже после этой трагедии Киркоров продолжал поддерживать экс-возлюбленную, как морально, так и материально.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Ирина Лобачева разводится с молодым мужем-фигуристом

12.12 / Мнение: Новые санкции против Украины

18.08 / У министра энергетики России Новака обнаружили коронавирус

20.07 / Хирург-онколог Константин Титов объяснил, почему вакцины от рака неэффективны

14.07 / Принц Кристиан Ганноверский и экс-модель Алессандра де Осма стали родителями двойни

17.09 / Губернатор Белгородской области, руководивший регионом с 1993 года, ушел в отставку

02.03 / Подруга Анны Кастельянос рассказала о последних днях жизни артистки

13.01 / То есть, ничего не было?! – Личное мнение

18.09 / Мнение: Защиты подлеца

09.07 / Известную актрису бросил муж после новости о раковой опухоли у сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска