Азиза вспомнила, как 30 лет назад Киркоров сделал ей предложение

09.03.2021, 23:12, Разное

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Певица Азиза вспомнила в рамках интервью, как 30 лет назад коллега по цеху Филипп Киркоров делал ей предложение. Король отечественной эстрады исключил артистку из шоу «Маска».

Киркоров очень расстроился, когда под маской оказалась его давняя знакомая певица Азиза. Сама же 56-летняя знаменитость не смогла скрыть слез на сцене. Неприятная ситуация накалилась еще и тем, что у артистов когда-то давно были романтические отношения, едва не закончившиеся свадьбой.

Азиза и Филипп Киркоров познакомились в 1987 году, когда та приехала на отбор вокального конкурса. Артист сам подошел к исполнительнице за кулисами и стал говорить ей многочисленные комплименты. Тогда Филипп Киркоров предрек, что именно Азиза победит. После того, как артистка заняла первое место, коллега по цеху начал ухаживать за ней, дарил цветы, привозил дорогостоящие подарки и даже познакомил избранницу с матерью.

Азиза вспомнила, что вместе с Филиппом Киркоровым ей было очень хорошо, ведь певец является добрым и остроумным мужчиной. В 1990 году он сделал избраннице предложение. Пару успела благословила мать исполнительницы.

Однако Азиза влюбилась в концертного директора Игоря Малахова, имя которого оказалось связано с убийством Игоря Талькова. Даже после этой трагедии Киркоров продолжал поддерживать экс-возлюбленную, как морально, так и материально.