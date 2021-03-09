Любовь втроем: мы с товарищем майором и Антон Красовский

09.03.2021, 22:36, Разное

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Заявление в Следственный комитет.

Мне повезло. Меня пригласили на лучшую, если верить Маргарите Симоньян, телекомпанию РФ — Russia Today. Сначала в запись, на что я ответил не очень вежливым отказом — не верю, мол, вам, опасаюсь, что перемонтируете все с точностью до наоборот. Они не обиделись, видимо, привычные, и на следующий день пригласили вновь — на этот раз уже в прямой эфир.

Я, имея, каюсь, камень за пазухой, согласился. Мне показалось правильным в прямом эфире рассказать их зрителям, что именно они смотрят, что собой представляет Russia Today: про диспетчера Карлоса, Путин-бургер и многие другие плоды фантазии журналистов компании. И объяснить, как эти шалости отражаются на числе убитых на Донбассе, на риске большой войны с Западом и так далее.

На всякий случай, я позвонил человеку, который про нашу пропаганду знает все — Игорю Яковенко, попросив его помощи в подборе убедительных фактов. Он дал мне очень ценные советы, и я поехал на студию.

Игорь Яковенко. Фото: baj.by

Особой приятности от встречи с Красовским я не ожидал. И потому, что достаточно о нем наслышан: и о его стилистике, и о моральных качествах, и потому, что он назвал нашу встречу «Ликвидацией либералов», поместив в анонсе фотоколлаж, где он в форме НКВД целится из пистолета мне в голову, — юмор такой, шутка. Свою репутацию Красовский, кстати, полностью оправдывает: гранды отечественной госпропаганды в сравнении с ним — толерантные интеллектуалы. Беспокоюсь за Соловьева — как бы не передали именно Красовскому право брать интервью у Путина.

Но было еще интереснее, чем я ожидал.

Все пошло по Галичу, по его песне о майоре Чистове, который «на чистом листе, педант, записал, что сегодня во сне мне приснилось, что я Атлант». Сам герой к тому времени об этом странном сне, о котором он «ни дочери, ни жене» не сказал ни слова, уже забыл. Но майор помнил.

Красовский в самом начале программы — в прямом эфире! — ерничая, пояснил мне, что все они, мол, волнуются, что уже и из администрации Президента звонили, что еду я, мол, с досье на Russia Today, на Симоньян и на Путина, которое дал мне Яковенко!

„

С момента нашего разговора с Игорем Александровичем прошло четыре часа, ни он, ни я никому об этом не рассказывали.

Значит, нас прослушивали и мгновенно передали результаты прослушки в Russia Today. Вообще-то, у нас есть недействующий, конечно, но и никем не отмененный закон о тайне телефонных переговоров.

Что прослушивают меня или Яковенко, или нас обоих, не удивляет — не первый год в РФ живем. Но оперативность контакта прослушивающего ведомства — кто бы это мог быть, госдепартамент, не иначе? — с Russia Today поражает.

В общем, мы обращаемся к товарищу Бастрыкину А. И. с соответствующим заявлением. Совершено преступление. Требуем выяснить, во-первых, кто это сделал, во-вторых, как результаты незаконной прослушки дошли до Красовского, который от большого ума предал этот факт гласности в прямом эфире? А потом суд — суд, скорый и справедливый, как всегда у нас. Наше заявление ниже.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СК РФ БАСТРЫКИНУ А. И.

От Гозмана Леонида Яковлевича,

Яковенко Игоря Александровича

Заявление о преступлении

4 марта 2021 года один из нас, Гозман Л. Я., был приглашен на выступление на канал Russia Today в программу Антона Красовского «Антонимы». Перед эфиром в этот день, 4 марта, мы дважды созванивались, в 14.28 и в 15.20, и обсуждали особенности редакционной политики компании Russia Today.

Мы говорили каждый из своего дома, находясь в одиночестве, подслушать наш разговор никто не мог. Об этих разговорах мы не сообщали никому.

Вместе с тем, когда я прибыл в редакцию по адресу: улица Броровая, 3, корпус 1, и началась передача, журналист Красовский А.В. в прямом эфире обратился ко мне со словами:

«Говорят, что вы пришли с какой-то (так у Красовского. — Л. Г., И. Я.) досье. Все говорят, звонят какие-то испуганные сотрудники администрации президента. Говорят, Гозман принесет сейчас досье на RT, ему передал Яковенко, и там вся правда про RT, про Симоньян, про Путина».

При этом присутствовали неизвестные нам сотрудники компании Russia Today, эти слова слышали телезрители программы, они также есть в записи, которую прилагаем.

Таким образом, Красовский А. В. был кем-то уведомлен о факте наших телефонных разговоров и об их содержании.

При таких обстоятельствах получается, что неустановленное лицо или лица нарушили гарантированную Конституцией РФ тайну наших телефонных переговоров, сообщив о них Красовскому А. В., т.е. совершили преступление, предусмотренное ст. 138 УК РФ.

Учитывая изложенное, просим:

Возбудить уголовное дело по факту нарушения тайны телефонных переговоров.

Признать нас, Гозмана Л. Я. и Яковенко И. А. потерпевшими по уголовному делу и допросить в данном качестве.

Допросить в качестве подозреваемого в соучастии в преступлении Красовского А. В., установив обстоятельства, при которых ему стало известно о проведенных телефонных переговорах и лицах, которые ему об этом сообщили.

Допросить в качестве свидетелей лиц, которые присутствовали на передаче и слышали слова Красовского А. В.

Дать процессуальную оценку действиям А. В. Красовского, а также лиц, сообщивших ему о проведенных телефонных переговорах.

Гозман Л. Я.

Яковенко И. А.

Москва, 5 марта 2021 года

Леонид Гозман

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