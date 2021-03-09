 

У Офиса омбудсмена – новый представитель на Донбассе. Предыдущего уволили за драку в ресторане

09.03.2021, 22:28, Новости дня
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В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека появился новый представитель омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей – Константин Черников. О том, что Черников отныне занимает эту должность, сообщается на сайте офиса.

Скриншот: ombudsman.gov.ua

Судя по официальной странице представителя омбудсмена на Донбассе в Facebook, Черников занял должность еще в январе.

Черникову 49 лет. Он родился в Славянске, там же окончил педагогический колледж по направлению “математика и физика”. Работал учителем математики, затем – директором средней школы.

В 2001 году окончил Донецкий государственный технический университет по специальности “государственная служба” и получил квалификацию магистра. В том же году перешел работать на должность начальника отдела по делам семьи и молодежи Славянской районной государственной администрации. Затем стал заместителем председателя Славянской районной государственной администрации.

С октября 2015 года Черников был председателем Славянского районного совета Донецкой области. На местных выборах в 2020 году баллотировался на пост мэра Святогорска.

В его декларации указано, что он и семья владеют четырьмя земельными участками в Донецкой области и жилым домом в Славянске (92 м²). На Черникова записан автомобиль Daewoo Gentra 2013 года выпуска.

Предыдущего представителя омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского уволили из-за драки в ресторане в декабре 2020 года. В сеть попало видео, на котором Лисянский после конфликта с охранником ресторана повалил его на землю и ударил ногой. Судя по видеозаписи, сотрудники ресторана просили гостей покинуть заведение, так как он закрывался. Лисянский начал ссору с охранником и после его слов о вызове полиции стал кричать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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