В Украине анонсировали рост средней пенсии до 7 тыс. грн

09.03.2021, 22:28, Новости дня

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Министерство социальной политики работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная во время заседания у президента Украины, отмечает Офис президента.

Лазебная отметила, что в подходе к пенсионному обеспечению нужно прежде всего изменить философию: не только государство обеспечивает человека, но и гражданин накапливает себе на пенсию. Министр разработала систему, при которой не будет расти дефицит Пенсионного фонда, а пенсии, по предварительным расчетам, можно будет увеличить.

“Средняя пенсия вырастет с 3500 до 7 тыс. грн. Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, переходить по наследству. Хорошо, если у человека наконец появится возможность иметь альтернативные источники получения пенсионных выплат”, – сказала министр.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров. Средний размер пенсии – 3538,9 грн.

По прогнозам правительства, через 15 лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающего населения, и государство не сможет платить им пенсии.

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