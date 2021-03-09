Ученые открыли неизвестное свойство опухоли, останавливающее метастазы

09.03.2021, 22:24, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые, которые представляют Массачусетский технологический институт, открыли неизвестное свойство злокачественной опухоли, являющееся сдерживающим фактором для метастазов. На данном этапе эксперты работают над лекарственным препаратом, который поможет в зачатке заблокировать процесс формирования вторичных очагов рака.

Во время проведения исследования исследователи изучали свойства гибкой «пленки», удерживающей раковые клетки по мере их роста и деления. Анализ свойств защитной мембраны злокачественной опухоли груди показал, что внешняя пленка отличается эластичностью и тем, что по мере расширения она становится жесткой. Это означает, что мембрана способна сдержать рост опухоли, препятствуя процессу метастазирования.

По словам ведущего автора работы Гуо Мина, исследователи хотят изучить свойства гибкой «пленки» на различных стадиях рака. Кроме этого, важно, как она себя проявит рядом со здоровыми клетками. Эксперта нужно понимать, каким образом ведет себя мембрана по мере того, как прогрессирует болезнь.

Низкая выживаемость при онкологии любого типа связана с тем, что происходит распространение метастазов. Поэтому ученым необходимо найти способ, который позволит блокировать этот процесс в организме, не касаясь, при этом, здоровых клеток.

Источник: hightech.plus