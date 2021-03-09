Ученые назвали точную дату конца света

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09.03.2021, 22:24, Разное
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Ученые назвали точную дату, когда произойдет конец света. По словам специалистов в области космогонии и космологии, она настанет через миллиард лет.
Гибель Земли является любимой темой для писателей в области фантастики, все они представляют по-разному предстоящий конец света. Герберт Уэллс считал, что планета погибнет в результате остывающего Солнца, другие авторы выдвигали предположения о развертывании масштабной ядерной войны. В фантастических произведениях Земля самоуничтожалась в результате природных катаклизмов.

С теоретической точки зрения все эти события возможны, но исследователи склоняются к совершенно иной версии. Уже давно известно, что Земля теряет так называемое воздушное покрывало. Данный процесс развивается довольно медленно, но динамика все равно присутствует. Посредством современной системы расчетов удалось узнать, когда планета в полной мере утратит атмосферу и станет безжизненной пустыней.

Специалисты считают, что через миллиард лет человечество прекратит свое существование. С большой долей вероятности люди станут жертвами еще неизвестных мутирующих вирусов, против которых не получится создать эффективные лекарственные препараты.

Источник: vologda-poisk.ru



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