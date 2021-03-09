Археологи обнаружили магический амулет “учеников Иоанна Крестителя” – мандеев

09.03.2021, 22:24, Разное

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Археологам из Центрального колледжа в Данвилле (Кентукки) удалось обнаружить и расшифровать один из магических предметов, принадлежавших мандеям, жившим на юге Ирака и Ирана. Амулет был предназначен для защиты “учеников Иоанна Крестителя” от злых духов, “пожирающих плоть и пьющих кровь”.

Около 1600 лет назад мандеями (этноконфессиональная группа) был написан заклинательный текст на амулете на своем мандайском языке. Талисман представляет собой удлиненный тонкий кусок свинца. Данное открытие позволит пролить свет на сложное верование мандеев. По характеру вероучения эта люди являются последними представителями гностицизма в раннем христианстве одно из первых еретических течений. Многие исследователи называют мандеев потомками Иоанна Крестителя, которые отказались последовать за Иисусом Христом, чьим предтечей был Иоанн. Гностики и верования древней Вавилонии сильно повлияли на религиозные взгляды мандеев.

Сегодняшние мандеи регулярно совершают ритуальные погружения в воду, веря в ее очистительную силу; полностью отрицают насилие, которого нельзя применять и для самообороны, пишет издание Live Science.

Благодаря расшифровке текста, удалось понять, что найденный оберег был нужен, чтобы защитить человека Аббия от демона и кровопийц. Слова заклинания обращены к Гавриилу, “ангелу богов”, “бросить, связать, поразить, убить и сковать демона”. Амулет призывает его запретить духам, пьющим кровь и питающимся телами причинять вред Абии. По словам профессора Тома МакКолоу, мистический предмет имеет длину 8 дюймов и ширину 1,7 дюйма (20,3 на 4,4 см) и 62 строки письма.

Происхождение амулета

Сотрудники Центрального колледжа купили ценный артефакт у коллекционера в 2009 году за 5000 долларов вместе с двумя другими амулетами такого же типа. По словам коллекционера, амулеты приобрел член семьи в Иерусалиме в 1950 году, представив соответствующие снимки.

Корпус всех трех амулетов изготовлен из меди. После анализа степени коррозии развернутого оберега, химиком из Центрального колледжа Джеффом Фибергом было обнаружено, что он датируется 450 г. н.э. или ранее. Применение этого метода датировки к другому предмету, приобретенному у коллекционера, позволило выяснить, что он датирован приблизительно 750 годом н.э.

Живая религия

Согласно оценкам, на сегодняшний день насчитывается примерно 50 000 мандеев. Тысячелетиями они жили на юге Ирака и Ирана; однако им пришлось столкнуться с гонениями во время правления Саддама Хусейна и стать мишенью для боевиков после того, как в 2003 году, Соединенные Штаты вторглись в Ирак. Из-за этого большая часть мандеев была вынуждена бежать из Ирака, а некоторые переселились в США, Австралию, Швецию, Великобританию и Канаду.

Журналисты Live Science попытались узнать у членов группы мандеев их мнение об амулете и больше подробностей о религии, однако никто из них не ответил. Специалисты продолжают изучать амулеты с загадочной историей. Недавно ученым удалось развернуть амулет, 750 года н. э., и теперь им предстоит разобраться с древним текстом.

Источник: www.livescience.com