Кто расист? – Личное мнение
09.03.2021, 22:12,
Разное
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Главное обвинение, которое было высказано Меган и Гарри в интервью Опре, заключалось во фразе про цвет кожи будущего малыша.
Звучит она примерно так: у королевской семьи были некоторые разговоры и опасения про цвет кожи Арчи.
Фото: Соцсети
Опра, очень умная женщина, уже заявила, что опасения высказывала точно не Елизавета Георгиевна и не её консорт Филипп Андреевич.
Кто же тогда расист?
Под подозрение сетевых аналитиков, пропукавших уже все диваны от возмущения, попали двое.
Во-первых, наследник Чарльз. Мало того, что все и так к нему плохо относятся, так тут ещё вспомнили, как ему не нравился рыжий цвет волос сына.
Мог он высказывать опасения? По мнению аналитиков, мог.
Вторым оказался Уильям — наследник Чарльза. Его заподозрили потому, что Меган ни разу за время интервью не произнесла его имя, а Гарри заявил, что у него с братиком непростой период.
Что я думаю? Как всегда, что все вокруг дебилы. Сейчас объясню.
Вы понимаете, что такое расизм? Расизм — это когда кто-то считает себя лучше другого, обосновывая это исключительно лишь своим происхождением.
Белый плантатор считает себя лучше, потому что он белый. Москвич лучше подмосквича и замкадыша, потому что родился в столичном роддоме. Россиянин свысока смотрит на гастарбайтера из Средней Азии, потому что приехал из Улан-Удэ, а не из Душанбе.
То есть, я лучше, потому что у меня другое происхождение.
Квинтесенцией проявления расизма в широком смысле является аристократия. Мы, рассуждают аристократы, лучше, потому что у нас — родословная.
Я, мол, хоть и урод сейчас, но мой предок в XIV веке был оруженосцем принца Оранского. Обращайся ко мне, смерд, почтительно — ваше сиятельство граф.
А теперь ответьте, кто смотрит на всю эту аристократию, словно перед ним ничтожества? Бинго, это короли, королевы, члены монаршей семьи.
Сетевые аналитики спорят сегодня, кто там в БКС расист. Кто тот не толерантный индивид, опасавшийся цвета кожи малыша Арчи?
А вы подумайте.
Да все они — вся эта их семья считает себя особенными, потому что в них течёт голубая кровь и родились они в Букингемском дворце. Других-то отличий ни от аристократии, ни от простых людей у них нет.
Всю свою власть, влияние и богатство они обосновывают чисто расистским доводом — происхождением.
Неважно, кто конкретно говорил про цвет кожи. Всё, что есть у большой королевской семьи, основано лишь на их происхождении. То есть, на том же самом фундаменте расизма, что и у плантатора, который считает себя вправе иметь рабов — он ведь родился белым.
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Источник: Лена Миро
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