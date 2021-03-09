Кто расист? – Личное мнение

09.03.2021, 22:12, Разное

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Главное обвинение, которое было высказано Меган и Гарри в интервью Опре, заключалось во фразе про цвет кожи будущего малыша.

Звучит она примерно так: у королевской семьи были некоторые разговоры и опасения про цвет кожи Арчи.



Фото: Соцсети

Опра, очень умная женщина, уже заявила, что опасения высказывала точно не Елизавета Георгиевна и не её консорт Филипп Андреевич.

Кто же тогда расист?

Под подозрение сетевых аналитиков, пропукавших уже все диваны от возмущения, попали двое.

Во-первых, наследник Чарльз. Мало того, что все и так к нему плохо относятся, так тут ещё вспомнили, как ему не нравился рыжий цвет волос сына.

Мог он высказывать опасения? По мнению аналитиков, мог.

Вторым оказался Уильям — наследник Чарльза. Его заподозрили потому, что Меган ни разу за время интервью не произнесла его имя, а Гарри заявил, что у него с братиком непростой период.

Что я думаю? Как всегда, что все вокруг дебилы. Сейчас объясню.

Вы понимаете, что такое расизм? Расизм — это когда кто-то считает себя лучше другого, обосновывая это исключительно лишь своим происхождением.

Белый плантатор считает себя лучше, потому что он белый. Москвич лучше подмосквича и замкадыша, потому что родился в столичном роддоме. Россиянин свысока смотрит на гастарбайтера из Средней Азии, потому что приехал из Улан-Удэ, а не из Душанбе.

То есть, я лучше, потому что у меня другое происхождение.

Квинтесенцией проявления расизма в широком смысле является аристократия. Мы, рассуждают аристократы, лучше, потому что у нас — родословная.

Я, мол, хоть и урод сейчас, но мой предок в XIV веке был оруженосцем принца Оранского. Обращайся ко мне, смерд, почтительно — ваше сиятельство граф.

А теперь ответьте, кто смотрит на всю эту аристократию, словно перед ним ничтожества? Бинго, это короли, королевы, члены монаршей семьи.

Сетевые аналитики спорят сегодня, кто там в БКС расист. Кто тот не толерантный индивид, опасавшийся цвета кожи малыша Арчи?

А вы подумайте.

Да все они — вся эта их семья считает себя особенными, потому что в них течёт голубая кровь и родились они в Букингемском дворце. Других-то отличий ни от аристократии, ни от простых людей у них нет.

Всю свою власть, влияние и богатство они обосновывают чисто расистским доводом — происхождением.

Неважно, кто конкретно говорил про цвет кожи. Всё, что есть у большой королевской семьи, основано лишь на их происхождении. То есть, на том же самом фундаменте расизма, что и у плантатора, который считает себя вправе иметь рабов — он ведь родился белым.

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