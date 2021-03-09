В Европе начали продавать фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса

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09.03.2021, 22:06, Новости дня
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Мошенники в Цюрихе начали распространять листовки с предложением приобрести поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса за 99 швейцарских франков (107 долларов), заплатить за сертификат они предлагают биткоинами, об этом рассказали в местной полиции.

«Приближающееся открытие границ для людей, вакцинированных от коронавируса, также активизировало мошенников. Они предлагают поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса… Мошенники распространяют листовки формата A5 через почтовые ящики и предлагают поддельный сертификат вакцинации от коронавируса за 99 швейцарских франков», – сообщили в полиции кантона Цюрих, об этом информирует РИА «Новости».

Также на сайте полиции были опубликованы листовки мошенников. На них напечатано предложение купить «поддельную вакцинацию», сертификат о ней и справку, также на листовках размещена информация о том, как оплатить услугу биткоинами.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) представит первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе 17 марта, решение же об их практическом применении будет приниматься позднее.  



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