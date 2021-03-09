 

Ученые предсказали наступление полугодового лета в России

09.03.2021, 22:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайские ученые прогнозируют, что к 2100 году в РФ и других странах Северного полушария лето будет длиться почти полгода, если не предпринимать мер по смягчению последствий изменения климата. Результаты исследования приводит сайт Phys.org.

Новое исследование показало, что в среднем лето увеличилось с 78 до 95 дней в период с 1952 по 2011 год, а зима сократилась с 76 до 73 дней. Весна и осень также сократились со 124 до 115 дней и с 87 до 82 дней соответственно. Продолжение этой тенденции приведет к тому, что зима будет длиться всего два месяца в 2100 году, передает РИА «Новости».

«Лето становится длиннее и жарче, а зима короче и теплее из-за глобального потепления», – считают специалисты. «Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья», – заметил один из авторов исследования Юпинь Гуан. Например, птицы меняют маршруты и сроки миграции, а растения начинают цвести в необычный для них период. Эти изменения могут создавать проблемы с поиском пищи для животных, что приведет к серьезным нарушениям в природных сообществах, отмечается в материале.

Смена сезонов нанесет ущерб и сельскому хозяйству, говорится в статье. Ложная весна или запоздалый снегопад могут испортить урожайность. Более длительный период цветения приведет к тому, что люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию. А комары-переносчики болезней могут расширить свой ареал обитания на север. Этот сдвиг в сезонах может привести к более разрушительным погодным явлениям, сказал китайский метеоролог Цунвэнь Чжу, комментируя результаты исследования. Он напомнил, что жаркое лето грозит миру лесными пожарами.

Ранее ученые из Принстонского университета США спрогнозировали вымирание людей в тропиках из-за потепления.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Пытаясь получить показания, выбили четыре зуба. В Черкасской области двух полицейских подозревают в пытках

03.07 / Число инфицированных коронавирусом в мире неумолимо приближается к 11 миллионам человек

22.10 / Chery озвучила стоимость нового кроссовера CheryExeed TXL

30.06 / Во многих регионах России на неделе будет высокий индекс ультрафиолетового излучения

29.11 / Наблюдатели “ОПОРЫ” рассказали о первых нарушениях на выборах мэра Черновцов

26.10 / Фагот показал свой новый автомобиль

19.08 / Мужчина открыл стрельбу из машины по пешеходам в Волгоградской области

05.02 / Во Львове осквернили памятник Бандере

15.01 / CNBC – шокеры, «коктейли Молотова» и даже арбалет — полиция изъяла оружие у участников штурма Капитолия

07.01 / За сутки в Украине коронавирусом заразилось почти 9 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска