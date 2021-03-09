 

Мнение: Голосовые сообщения тех, у кого не оторвало руки

09.03.2021, 21:50, Разное
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Люди записывают для вас голосовые сообщения в мессенджерах. Потому что им некогда писать. А вам, как они думают, некуда спешить. Поэтому записи чаще всего звучат так: “Привет. Хмммм (откашливание). Как дела? (серия вздохов) Я вот тебе что хочу сказать. (звук падающей посуды, окрики) Ой, подожди! (шумовая завеса). Да. Так вот… Ой, молоко убегает, секунду (31 секунда без слов). Миша, ты почему опять кошку скребешь граблями? Это не тебе, прости. Да, хм. Слушай… Миша у нас всесторонне недоразвит. Посоветуй что почитать”.

В вотсаппе у меня статус “не принимаю голосовые сообщения”. Исключения – для консультантов и Ника Вуйчича.
Всё потому, что читать быстрее, чем слушать паузы, и потому, что рядом всегда спит какой-нибудь младенец, а наушниками я не пользуюсь, чтобы не пропустить вопль какого-нибудь другого млаленца. И хотя голосовые мессажи всё равно приходят и приходят, я быстрее и ухожу от них. Мысленно, но верно.

К сожалению, иногда так теряется что-то ценное. Номера телефонов, реквизиты банков. Или лонгрид, начитанный другом, потому что “записал вот, тебе ведь некогда читать”.


Источник: Достало



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