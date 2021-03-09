«Роснефть» в иске к «Важным историям» утверждает, что не покупала долю в Pirelli

09.03.2021, 21:46, Разное

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Правда, еще в 2014 году о покупке сообщали госСМИ.

Причиной для иска госкомпании «Роснефть» к «Важным историям» стало расследование «Танцовщица для „Роснефти“» о схеме покупки акций итальянской компании Pirelli. Об этом сообщила редакция издания.

Как утверждается в иске к самим «Важным историям» и редактору отдела расследованийй Роману Шлейнову, госкомпания требует удалить расследование с сайта и утверждает, что долю в Pirelli в 2014 году не покупала ни «Роснефть», ни кто-либо для «Роснефти».

По словам госкомпании, «публикацией нарушено право истца на деловую репутацию, поскольку она содержит несоответствующие действительности сведения, в контексте всей публикации порочащие деловую репутацию компании», передает редакция утверждения «Роснефти», прописанные в иске.

При этом о покупке «Роснефтью» доли Pirelli в 2014 году сообщили крупнейшие мировые информагентства, включая российские государственные агентства ТАСС, «РИА Новости», а также «Интерфакс», «Ведомости» и другие СМИ. Помимо этого, о том, что структуры «Роснефти» войдут в акционерный капитал Pirelli, говорилось в пресс-релизе самой «Роснефти». За несколько дней до выхода расследования «Важные истории» отправляли в «Роснефть» запрос на комментарий, который остался без ответа, заявили в издании.

Об иске «Важным историям», а также к «Новой газете» и информационному агентству Bloomberg, стало известно 3 марта. Накануне, 7 марта, Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск к «Новой» и колумнисту Максиму Авербуху о защите деловой репутации. Редакция «Новой» текст иска так и не получила.

Расследование о том, как акции итальянской Pirelli приобрели люди, близкие к руководству «Роснефти», «Важные истории» опубликовали в начале февраля этого года. В материале утверждалось, что среди тех, кто приобрел акции иностранной компании, — была учительница танцев из Москвы.

Как напомнили тогда журналисты, «Роснефть» объявила о покупке 13% акций Pirelli стоимостью почти 553 миллиона евро в 2014 году, соглашение о сотрудничестве торжественно подписали на Санкт-Петербургском экономическом форуме в присутствии президента РФ Владимира Путина.

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